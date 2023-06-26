Banka hisselerinde 'sadeleşme' tepkisi

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasa beklentilerini karşılamadığı faiz artırımı sonrası, yurt içi piyasalarda volatiliye yüksek seyrederken; hafta sonu TCMB, ilk sadeleştirme adımını attı ve menkul kıymet tesisi uygulamasında bankaların tahvil tutma yükümlülükleri düşürüldü.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle yabancı para yükümlülüklerinde yüzde 10 olan menkul kıymet tesisi yüzde 5’e indirildi, TL mevduat oranı hedefi yüzde 60’tan 57’ye çekildi, TL dönüşüm oranı için eylüle kadar yüzde 10 hedefi konuldu, diğer dönüşüm maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Piyasalar, Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa haftada ekonomi yönetiminden gelecek adımları takip etmeyi sürdürecek. Yeni haftaya dolar 25 TL'nin, Euro 27 TL'nin, gram altın ise 1500 TL'nin üzerinde başladı.

Bankacılık endeksinde hızlı yükseliş

Borsa İstanbul, geçen hafta TCMB faiz kararı sonrası volatil bir seyir izlerken, haftanın tamamında yüzde 2 değer kazandı. Borsa, yeni haftaya primli başlarken, TCMB'nin sadeleştirme adımı sonrası bankacılık endeksindeki hızlı yükseliş dikkat çekti.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,10 oranında yükselişle 5644 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi ise yüzde 3,88 yükselişle 5352 puandaydı.

BIST 100 endeksi, 5632 - 5679 bant aralığında hareket ederken, saat 10.35 itibarıyla yüzde 1,68 oranında yükselişle 5674 puanda bulundu. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 3,22 oranında artışla 5316 puanda işlem gördü.

Dolar, 25 TL'nin üzerinde

Dolar kuru, geçtiğimiz cuma günü tarihi rekor seviyesini 26,08 TL'ye taşırken, yeni haftanın ilk işlem gününe 25,36 TL'de başladı. Dolar, bugün en yüksek 25,4910 TL'yi görürken; kur saat 09.52 itibarıyla 25,4018 TL'de hareket etti.

Euro da zirvesini cuma günü 28,16 TL'ye taşırken, bugün en yüksek 27,7830 TL'yi gördü. Euro, şu dakikalarda ise, 27,7030 TL'de.

Gram altın da primli

Gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini cuma günü 1608 TL'ye taşırken, haftanın ilk işlem gününe 1573 TL'den başladı. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, gün içinde en yüksek 1583 TL'yi gördü ve saat 10.31 itibarıyla yüzde 0,99 oranında artışla 1575 TL'de bulundu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2555 TL, Cumhuriyet altını da 10512 TL'den satılıyor.