Bankacılık devleri piyasa beklentisinde birleşti

Goldman Sachs Group stratejistleri, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase & Co'daki meslektaşlarına katılarak yüksek faizlerin hisse senetlerinde daha fazla düşüşe yol açabileceği uyarısında bulundu.

S&P 500 hisse senedi endeksi ile 10 yıllık reel faizler arasındaki ayrışmanın 2020 hariç neredeyse yirmi yılın en dik seviyesine yaklaştığına dikkat çeken Goldman Sachs stratejistleri, böyle bir ayrışma, ABD devlet tahvilleri gibi güvenli bir liman varlığına kıyasla daha riskli hisse senetlerini tutmanın getirisinin azalması anlamına geldiğini vurguladılar.

Aralarında Andrea Ferrario ve Christian Mueller-Glissmann'ın da bulunduğu stratejistler, 2 Ekim tarihli yatırımcı notunda, "Bu durum, hisse senetlerinin faizlerdeki daha fazla artışı sindirme kabiliyetini daha da sınırlayabilir" ifadelerini kullandılar.

Morgan Stanley'den Michael Wilson ve JPMorgan Chase & Co.'dan Marko Kolanovic de kısa bir süre önce reel faizlerdeki sürekli bir artışın hisse senedi piyasalarında bu yılki ralliyi rayından çıkarabileceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı.