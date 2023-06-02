İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası yurt içi piyasalarda hareketli seanslar sürerken, kur ve gram altın haftanın son işlem gününe de rekor seviyeden başladı. Uzmanlar, kur tarafında yükselişin devam edebileceği görüşünde. Borsa İstanbul ise, bankacılık endeksindeki güçlü yükselişin desteğiyle pozitif tarafta ilerliyor. Piyasada, 'yeni kabine' beklentileri fiyatlanmayı sürdürüyor.

Bloomberg News'in konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından "piyasa güvenini desteklemek için" Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atayabilir. Yeni kabinenin cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

Bankacılık endeksinde güçlü yükseliş

Borsa İstanbul, bankacılık endeksindeki güçlü yükseliş öncülüğünde güne primli başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, psikolojik seviyesi olan 5000 puanın üzerinde hareket ederken, gün içinde 5074 - 5146 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 12.39 itibarıyla yüzde 3,49 yükselişle 5132 puanda bulunuyor.

Bankacılık endeksi ise, Bloomberg News'te yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamaya hazırlandığı haberinin etkisiyle güçlü yükseliyor. Endeksteki yükseliş gün içinde yüzde 8'i aşarken; şu dakikalarda yüzde 7,99 oranında değer kazancıyla 4739 puanda hareket ediyor.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank, Garanti Bankası, ve Yapı Kredi Bankası oldu.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,88 yükselişle 5102 puan olurken; bankacılık endeksi ise, güne yüzde 6,59 oranında artışla 4677 puandan başlamıştı.

Dolarda rekor serisi sürüyor

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,16 TL'ye kadar yükselerek yeni zirvesini gördü. Kur, saat 12.21 itibarıyla yüzde 0,35 oranında yükselişle 20,8771 TL'de hareket etti.

Euro/TL'de de yükseliş sürüyor. Euro, illikit işlemlerde 22,8270 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Şu dakikalarda yüzde 0,24 artışla 22,5467 TL'de hareket ediyor.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ise, fark kapanmayı sürdürüyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 20,87 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,09 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 0,22 TL ile yüzde 1,05 oldu.

Gram altında tarihi zirve

Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 1345 TL'ye çıkardı. Fiyatı dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan gram altın, saat 12.25 itibarıyla yüzde 0,44 kazançla 1328 TL'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise, bugün en yüksek 1983 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0,04 değer kazancıyla 1978 dolarda hareket ediyor.