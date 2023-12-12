Bankacılık endeksinde güçlü yükseliş
Borsa İstanbul'da baskı devam ederken, endeks negatif ve pozitif tarafta kararsız bir seyir izledi. Bankacılık endeksi ise, güçlü yükseldi ve günü yüzde 4'ün üzerinde primle tamamladı.
Borsa İstanbul'da 8000 puanın altında baskı devam ederken, haftanın ikinci işlem gününde dalgalı seyretti. Uzmanlar, aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7600 puanın; yukarı yönlü harekette ise 7900 seviyesinin izlendiğini belirtti.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 değer kaybıyla 7727 puandan başlarken; 7661 - 7790 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 0,26 primle 7748 puanda bulundu.
Güne negatif başlayan bankacılık endeksi öğleden sonra güçlü yükseldi ve günü yüzde 4,02 kazançla 8883 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7550 puan destek, 7800 ve 7900 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7728 puandan tamamlamıştı.