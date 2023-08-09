Bankacılık endeksinde hızlı yükseliş

İSTANBUL / EKONOMİ

Dün tarihinde ilk kez 7500 puanın üzerini test eden, ancak günü bu psikolojik seviyenin altında tamamlayan Borsa İstanbul, bugün yeniden 7500 puanın üzerine çıktı. BIST 100 endeksi, tarihi rekorunu da tazelerken, zirvesini 7641 puana çekti. Uzmanlar, borsada 7500 puanın üzerindeki kapanışların, yükseliş ivmesi için destekleyici olacağını belirtti.

7367 - 7641 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 17.18 itibarıyla yüzde 2,82 yükselişle 7620 puanda hareket etti.

Borsada işlem hacmi en yüksek olan şirket Türk Hava Yoları olurken, onu sırasıyla Astor Enerji, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Akbank takip ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7350 ve 7250 seviyeleri destek, 7500 ve 7750 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksinde alımlar hızlandı

Güne yüzde 0,15 artışla başlayan bankacılık endeksinde alımlar, akşam saatine doğru hızlandı ve yüzde 9'un üzerine kadar çıktı. Uzmanlar, endekste alıcı tarafında en yüksek işlem hacmini yabancı kurumların oluşturduğunu belirtti.

7297 puana kadar yükselen bankacılık endeksi, şu dakikalarda yüzde 9,13 artışla 7294 puanda hareket ediyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 4,4 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.