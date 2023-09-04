Bankacılık endeksinde hızlı yükseliş

Borsa, tarihinde ilk kez geçen cuma 8 bin puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken; bu seviyenin üzerinde yapılan kapanışlar, endeksin 8000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması için önemli olacak.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8141 puan ile rekor seviyeden başlarken sonrasında da yükselişini sürdürerek zirvesini 8210 puana çıkardı. Endeks, saat 13.38 itibarıyla yüzde 1,78 oranında artışla 8156 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 5'in üzerine kadar taşınırken; şu dakikalarda yüzde 4,15 primle 7805 puanda bulunuyor. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,86 ile spor oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri ve Yapı Kredi oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalar pozitif

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.