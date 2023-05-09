Bankacılık endeksinde hızlı yükseliş sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, seçim haftasının ilk işlem gününde hızlı yükselirken; bankacılık endeksi günü yüzde 8'in üzerinde yükselişle tamamlamıştı. Borsa yeni güne düşüşle başkarken, sonrasında primli seyre yöneldi; bankacılık endeksinde hızlı yükseliş ise bugün de sürüyor. BIST 100 endeksi, bugün en yüksek 4622 puanı, en düşük 4523 puanı görürken; saat 12.23 itibarıyla yüzde 1,08 oranında yükselişle 4610 puanda hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4600 ve 4700 seviyeleri direnç, 4500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,66 değer kazanarak günü 4561 puandan kapatmıştı.

Bankacılık endeksinde yükseliş sürüyor

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken; sonrasında hızlı yükseldi. Endeksteki yükseliş gün içinde yüzde 6'yı aşarken, şu dakikalarda yüzde 5,57 oranında değer kazancıyla 4562 punda işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda temkinli seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.