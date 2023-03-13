Bankacılık endeksinde kayıp artıyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası’nın cuma günü tüketici ihtiyaç kredilerini de menkul kıymet tesisi kapsamına alması ve ABD’li Silicon Valley Bank’ın batışıyla sabit faizli devlet tahvili riskinin daha fazla tartışılması ile bankacılık endeksi bugün kötü bir gün geçiriyor. Gün içinde düşüş yüzde 4’ü aşarken güne pozitif başlayan BİST 100 endeksi de negatif tarafa geçti. Bankacılık endeksi düşerken Merkez Bankası kararına rağmen bankaların ihtiyaç kredi faizinde bugün yaptığı artış ise dikkat çekti.

Akbank gün içinde yüzde 4,3'ü aşan kaybıyla BİST100'deki negatif seyri en çok artıran banka olurken, yüzde 5,2 düşen Garanti Bankası ve yüzde 4,81 gerileyen Yapı Kredi Bankası hisseleri için devre kesici çalıştı. Halkbank yüzde 3,4, Vakıfbank yüzde 2,9, İş Bankası yüzde 2,75 düşüş performansı sergiledi.

SASA hisselerindeki yüzde 5,3'lük yükseliş endeksi yukarda tutmaya çalışsa da ulaştırma, holdingler, sanayi endekslerindeki kayıp öne çıktı. Ereğli sanayi endeksini THY de ulaştırma endeksini negatif bölgeye sürükledi.

Kredi faizlerine yukarı yönlü değişim

Bankacılık endeksindeki düşüşün ana nedeni bankalara cuma günü iletilen Merkez Bankası kararı. Karar ile bankalarca tüketiciye kullandırılan ihtiyaç kredileri faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına alındı. İhtiyaç kredilerinden faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası’nca ilan edilen yıllık bileşik referans oranın 1.8 ile 2.0 (dâhil) katı arasında olanların birinci kademede yani yüzde 20 oranında, 2.0 katından yüksek olanların ise ikinci kademede yüzde 90 oranında menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırıldı. Bundan sonra ise bankacıların yaptığı hesaplamalara göre ihtiyaç kredisi faizi yüzde 18,6’yı aştığında yüzde 20, yüzde 20,6’yı aştığında ise yüzde 90 oranında ek menkul kıymet alım zorunluluğu oluşacak.

Bu karar sonrası bankaların kredi iştahının kesileceği yorumları yapıldı, bugün ise bankalar ihtiyaç kredisi faizlerini yukarı yönlü değiştirdi. Bankacılık sektörü kaynakları kredi vermekten kaçınmaları nedeniyle Merkez Bankası’nın yazısına rağmen ihtiyaç kredi faizlerinin arttığını dile getirdi.