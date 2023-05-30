Bankacılık endeksinde prim yüzde 9'u aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Seçim belirsizliği geride kalırken, Borsa İstanbul ilk işlem gününü yüzde 4'ün üzerinde yükselişle tamamladı. Dolar ise, 20 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolarda makas kapanmaya devam ederken, bankalar arası piyasada kurun yükselmesi ve serbest piyasada kurun düşmesi etkili oluyor. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ilk işlem gününü yatay bir seviyede geçirirken, bunda yurt dışı piyasaların kapalı olması da belirleyici oldu. Piyasalar şimdi, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artması bekleniyor.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 9'u aştı

Borsa İstanbul, seçim sonrası ikinci işlem gününe yüzde 1,51 oranında artışla 4840 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 3,73 yükselişle 4199 puanda bulundu.

BIST 100 endeksi gün içinde 4830 - 4931 bant aralığında hareket ederken, saat 10.41 itibarıyla yüzde 3,42 yükselişle 4931 puanda bulunuyor. Bankacılık endeksinde ise, açılış sonrası yükseliş hız kazanarak yüzde 9'u aştı ve şu dakikalarda yüzde 9,51 artışla 4434 puanda bulunuyor.

Dolarda yön yukarı

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 20,09 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 20,22 TL'den başladı. Dolar kuru, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 20,4220 TL'ye kadar artarken; gün içinde en düşük 19,8420 TL'yi gördü. Kur saat 10.43 itibarıyla yüzde 1,13 yükselişle 20,3185 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,9128 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,8174 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 25,2524 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında 'dolarTL' etkisi

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1257 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Gram altın, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle değer kazanırken, en yüksek 1275 lirayı tırmandı.

Gram altın, şu sıralarda yüzde 0,78 oranında yükselişle 1265 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2214 lira, Cumhuriyet altını da 9095 liradan işlem görüyor.