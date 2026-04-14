Bankacılık hisselerinde 'güçlü performans beklentisi' 18 ayın dibinde

Bank of America’nın Küresel Fon Yöneticisi Anketi’ne göre, fon yöneticileri nisan ayında Japonya hisselerinden ve küresel bankalardan para çekti. Bankacılık hisselerinin diğer sektörlerden daha iyi performans göstereceğine dair güven, ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bank of America analistleri, teknoloji hisseleriyle birlikte bankaların son yıllarda küresel hisse senedi piyasalarındaki yükselişin ana sürükleyicileri olduğunu belirtti. Ancak nisan ayında Japonya hisselerine yönelik güven de kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Ankete göre, fon yöneticilerinin net yüzde 11’i Japonya hisselerine, kıyaslama endeksine göre daha az yatırım yapmayı tercih etti. Bu oran mart ayına kıyasla 25 puanlık keskin bir düşüşe işaret ediyor.