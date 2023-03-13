Bankacılık hisselerinde 'regülasyon' etkisi

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,31 değer artışıyla başlarken sonrasında negatife döndü. Endeks, sabah ilk işlemlerde bir ara yüzde 2'nin üzerinde değer kaybı yaşarken, sonrasında toparlanma çabası gösterdi. Bankacılık endeksi, saat 10:44 itibarıyla yüzde 1,18 oranında düşüşle 5 bin 35 puanda yer aldı. Borsa İstanbul 100 endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 0,31 oranında yükselişle 5 bin 402 puanda işlem gördü.

Piyasa da seçim atmosferine girerken, bir yandan da baş döndüren regülasyon hızına yetişmeye çalışıyor. Merkez Bankası’ndan bu kez de ihtiyaç kredilerine ‘fren’ geldi. Ticari kredilerin ardından ihtiyaç kredilerine faiz sınırı getirilmesinin piyasa ve bankacılık hisseleri üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Bankacılık endeksi, son bir haftada yüzde 15 getiri sağlamıştı. Analistlere göre, TCMB’nin yeni adımı, daha önceki regülasyonlar ile birlikte düşünüldüğünde bankacılık sektörünü marj anlamında olumsuz etkileyecek.