Bankacılık sektöründe ilk çeyrekte net kar 107.2 milyar TL

İSTANBUL/EKONOMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörünün mart ayına ilişkin verilerini açıkladı. Verilere göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 844 milyar 348 milyon TL oldu. Sektörün ilk çeyrek net karı ise 107 milyar 245 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın ilk çeyreğinde net kar 63 milyar 245 milyon lira seviyesindeydi. Böylece geçen yıl ilk çeyreğine göre net karda artış yüzde 69,57 oldu.

Verilere göre bankacılık sektörünün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 1 trilyon 496 milyar 958 milyon TL arttı. Mart 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 8 trilyon 517 milyar 429 milyon TL, menkul değerler 2 trilyon 740 milyar 470 milyon TL hesaplandı. 2022 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı yüzde 10,4, krediler toplamı yüzde 12,4, menkul değerler toplamı yüzde 15,6 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,82 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2022 yılsonuna göre yüzde 12,3 artışla 9 trilyon 956 milyar 251 milyon TL’ye yükseldi. 2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 13,5 artışla 1 trilyon 596.091 milyon TL olurken, Mart 2023 döneminde sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,67 seviyesinde hesaplandı.