Bankacılık sektörünün 5 aylık kârı 422 milyar TL’ye yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün net dönem kârı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında artarak 421 milyar 789 milyon TL'ye ulaşırken, sektörün mayıs ayındaki net kârı 58 milyar 213 milyon TL olarak gerçekleşti.

BDDK'nın yayımladığı aylık verilere göre, mayıs ayında sektörün net kârı 58 milyar 213 milyon TL olurken, nisanda kaydedilen 75 milyar 157 milyon TL'nin altında gerçekleşti. Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde bankacılık sektörünün net dönem kârı 326 milyar 800 milyon olmuştu.

Mayıs sonu itibarıyla bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü bir önceki aya göre 1 trilyon 350,5 milyar TL artarak 51 trilyon 760,8 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde sektörün toplam kredileri 26 trilyon 53 milyar TL'ye, toplam mevduatı ise 29 trilyon 651,1 milyar TL'ye çıktı.

Sermaye yeterliliğinde sınırlı düşüş

Sektörün özkaynakları mayıs sonunda 4 trilyon 466,6 milyar TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,34 olarak gerçekleşti. Nisan ayında bu oran yüzde 16,37 seviyesindeydi.

Varlık kalitesine ilişkin göstergelerde ise kredilerin takibe dönüşüm oranı mayıs sonunda yüzde 2,69'a yükseldi. Söz konusu oran nisan ayında yüzde 2,65 düzeyinde bulunuyordu.