Bankacılık sektörünün etkili isminden küresel ekonomiye uyarı: Riskler hafife alınmamalı

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, küresel ekonominin beklenenden daha dirençli bir görünüm sergilediğini ancak piyasaların önemli riskleri göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Dimon, ABD ekonomisinin bu yıl özellikle şirket yatırımları ve istihdam tarafında güçlü performans gösterdiğini, piyasalardaki yükselişin de daha geniş bir tabana yayıldığını belirtti.

Olumlu ekonomik görünüme rağmen önemli belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayan Dimon, jeopolitik gerilimler, devam eden savaşlar, kalıcı enflasyon, yüksek küresel bütçe açıkları ve varlık fiyatlarındaki yüksek seviyelerin yakından takip edilmesi gereken başlıca riskler olduğunu ifade etti.

"Riskler birlikte gerçekleşirse etkisi büyük olur"

Dimon, bu risklerin kısa vadede yönetilebilir görünse de aynı anda ortaya çıkması veya birbirini tetiklemesi halinde küresel ekonomi ve finansal piyasalarda ciddi bozulmalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcıların mevcut ekonomik dayanıklılığa güvenerek riskleri göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Dimon, küresel ekonomik görünümün dikkatle izlenmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi.