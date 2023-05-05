Bankacılık sektörünün mevduatı 10,6 trilyon TL'ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 28 Nisan ile biten haftada 63 milyar 462 milyon 998 bin lira artarak 10 trilyon 629 milyar 243 milyon 991 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,6 artışla 6 trilyon 116 milyar 437 milyon 317 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,9 azalarak 4 trilyon 95 milyar 196 milyon 22 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 222 milyar 201 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 186,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Nisan itibarıyla 2 milyar 159 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,7 artarak 1 trilyon 251 milyar 157 milyon 837 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 artışla 999 milyar 850 milyon 273 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,6 yükselişle 899 milyar 609 milyon 5 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 373 milyar 813 milyon 189 bin lirası konut, 58 milyar 295 milyon 548 bin lirası taşıt ve 819 milyar 49 milyon 100 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Nisan ile biten haftada 101 milyar 469 milyon 7 bin lira artarak 8 trilyon 564 milyar 411 milyon 69 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,12 artış kaydetti.