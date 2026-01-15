Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 100 milyar 140 milyon 717 bin lira artışla 28 trilyon 120 milyar 719 milyon 294 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Ocak ile biten haftada yüzde 0,4 artışla (100 milyar 140 milyon 717 bin lira) 28 trilyon 20 milyar 578 milyon 577 bin liradan 28 trilyon 120 milyar 719 milyon 294 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduat yüzde 0,1 azalarak 15 trilyon 151 milyar 771 milyon 421 bin liraya gerilerken yabancı para (YP) cinsinden mevduat önceki seviyesinin hemen altında 9 trilyon 429 milyar 193 milyon 653 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 256 milyar 882 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 219 milyar 746 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 9 Ocak itibarıyla 520 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 azalışla 5 trilyon 697 milyar 914 milyon 989 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 681 milyar 734 milyon 419 bin lirası konut, 50 milyar 660 milyon 485 bin lirası taşıt, 2 trilyon 206 milyar 964 milyon 706 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 758 milyar 555 milyon 379 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 9 Ocak ile biten haftada 34 milyar 140 milyon 463 bin lira azalarak 22 trilyon 405 milyar 587 milyon 299 bin liraya geriledi.