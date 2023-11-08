Bankalar da enflasyon muhasebesine geçmek istiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon muhasebesine dahil edilmeyeceğini söylediği bankalar, yüksek enflasyon karşısında "gerçek olmayan" kârlar üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesinin kendi bilançolarına da uygulanması konusunda Hazine ile görüşmeyi değerlendiriyor.

Konuya yakın üst düzey üç bankacı Reuters'a bankaların enflasyon muhasebesi sonrasında kârlarının yarıdan fazla azalmasını beklediklerini belirterek, bankaların uygulamaya dahil olması gerektiğini bu yüzden Hazine ile görüşme planlandığını söyledi.

Bir bankacı, "Bankalar uygulamaya geçmek istiyor. Bununla ilgili Hazine ile görüşme planlanıyor. Bankalar yüksek enflasyon ortamında kâr elde etti ve bunun üzerinden vergilendiriliyor" dedi.

Bir başka bankacı da, "Enflasyon muhasebesi olursa kârlar yarıdan fazla azalıyor. Hatta bazı bankalar zarar da açıklayabilir" diye konuştu.

Bir diğer bankacı, bankaların enflasyon muhasebesinden kapsam dışı kalmasının nedenini hükümetin vergi gelirlerine olan ihtiyacı olduğunu belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili Reuters'ın sorusuna bir yorum yapmadığı belirtildi.

Sektör, geçen yıl 434 milyar liraya yakın kâr etti

Ekim 2022'de enflasyon yüzde 85'i aşarken, Türk bankacılık sektörü ise bu ortamda tarihi kârlar açıklamış ve sektörün 2022 sonunda net kârı yüzde 366 artışla 433.46 milyar liraya çıkmıştı. Sektörün Ocak-Eylül dönemi net kârı ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 53.5 artışla 439.7 milyar lira oldu.

Türkiye'de son iki yılda yüzde 85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında uygulanacak enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlıyor.

Şimşek geçen hafta, önümüzdeki yıl enflasyon muhasebesinin uygulanacağını ancak finans kuruluşalarını kapsama almayabileceklerini söylemişti.