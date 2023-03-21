Bankalar, kredi faizinde kırmızı çizgiyi aşıyor!

Şebnem TURHAN

Negatif faizin sürdürülmesine yönelik üst üste gelen kararlarla bilanço sınavı veren bankalar, ticari kredilere uyguladığı faiz oranlarını 3,18 puan artırarak yüzde 16,1’e yükseltti. Dört ayın en yükseğindeki bu faiz seviyesi, bankalara yüzde 20 oranında rekor negatif faizli ilave Hazine tahvili tutma yükümlülüğü getiriyor.

Ticari kredi faizlerinin yüzde 17’nin üzerine çıkması halinde ise, bankalar kullandırdıkları her 100 liralık kredi için 90 lira ilave menkul kıymet tutmak zorunda kalacak. Ancak sektör kaynaklarına göre faiz artışı, bankaların ilave karşılığa katlanma yerine kredi musluklarını kapatma eğilimine işaret ediyor.

Haberin tüm detayları EKONOMİ gazetesinde...

Abone Olmak için tıklayın!





Yasal Uyarı: www.ekonomim.com haberler" target="_blank" rel="noopener">haber sitesinde yayınlanan yazılı ve görsel tüm içeriklerin hakkı Nasıl Bir Ekonomi Medya Haber Basın AŞ'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

