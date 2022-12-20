Bankalarda kâr satışı
Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi dünkü yüzde 9,83’lük yükselişinin ardından güne kayıplarla başladı.
Haftaya hızlı yükselişlerle başlayan borsada kar satışları etkili. Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi dünkü yüzde 9,83’lük yükselişinin ardından güne kayıpla başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 düşüşle açılırken ilk işlemlerle geri çekilme yüzde 6'yı geçti. Borsa İstanbul BİST100 endeksi ise güne yüzde 0,31 yükselişle başladı ve ardından eksiye geçti. Endeks, yüzde 0,5 ekside.
Yeni yatırım kararını açıklayan Şişecam en yüksek hacimli işlem gören şirketler arasında bulunurken, şu saat itibariyle Halkbank yüzde 5,43, TSKB yüzde 5,64, İş Bankası yüzde 5,19, Yapı Kredi yüzde 2,80, Vakıfbank yüzde 2,32, Akbank yüzde 1,66, Şekerbank yüzde 1,14 kayıpla işlem görüyor. Şişecam hissesi yüzde 2,5 primli seyrediyor.