Bankalarda konut ve taşıt kredilerinde gevşeme bekleniyor

2025 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki gevşemenin devam edeceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda ise bir miktar sıkılaşma olacağı yönünde oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını yayımladı.

Bankaların 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları incelendiğinde, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşmanın sona erdiği görüldü.

Anket sonuçları şu şekilde oldu:

"Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bıraktığı, diğer işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın da son bulduğu gözlenmektedir. 2025 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarda bir miktar gevşeme başlayacağı yönündedir. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bıraktığı, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın da sona erdiği görülmüştür. 2025 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki gevşemenin devam edeceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda ise bir miktar sıkılaşma olacağı yönündedir.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yerini artışa bırakmıştır. Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm işletme kredi türlerine olan talepte artış gözlenmiştir. 2025 yılının ilk çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın güçlenerek devam etmesi beklenmektedir. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekte görülen konut kredi talebindeki artış yerini tekrar azalışa, taşıt kredi talebindeki azalış ise yerini tekrar artışa bırakmıştır. Diğer bireysel kredi talebinde görülen artış zayıflayarak devam etmiştir. 2025 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi türlerinde talepte artış görüleceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma seyrinin yerini gevşemeye bıraktığı, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görülmüştür. 2025 yılının ilk çeyreği için, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceği beklenmektedir."