Bankalarda yükseliş hızlandı: Yabancı girişi artar mı?

Şenay ZEREN

Geçtiğimiz 5 işlem gününde aralıksız yükselen Borsa İstanbul, bugünkü seansta kararsız bir seyir izliyor. BIST 100 endeksi, 6287 - 6392 puan arasında hareket ederken, son dönemdeki rekor geleneğini bozmayarak bugün zirvesini 6392 puana taşıdı. Endeks, saat 16.31 itibarıyla yüzde 0,38 oranında artışla 6387 puanda işlem gördü.

Analistler, Borsa İstanbul'da zirve denemelerinin devam edeceğini belirtirken, kâr satışlarına karşı yatırımcıları uyarıyor. BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6400 ve 6600 seviyeleri direnç, 6300 ve 6200 puan destek konumunda bulunuyor.

En çok işlem gören şirketler ise, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut oldu.

Bankacılık endeksinde yükseliş hızlandı

Bankacılık endeksi, ara ara dalgalanmalara rağmen yükseliş trendini bozmazken, endekste iki gündür hızlanan alımlar dikkat çekiyor. Sektör endeksindeki değer kazancı dünkü seansta yüzde 5'in üzerine kadar çıkarken, bugün de yüzde 4'ün üzerinde kadar taşındı. Türkiye, İsveç ve NATO görüşmelerine ve ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik haber akışları bankacılık endeksini desteklerken Türkiye'nin CDS'indeki gerileme de bu artışa katkı sağlıyor. Phillip Capital Araştırma Müdürü Onurcan Bal, yaptığı değerlendirmede yabancı alımlarıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki süreçte TCMB’nin kademeli sadeleşme adımları ve ekonomi politikalarındaki normalleşme süreci ile Borsa İstanbul’da yabancı ilgisinin artış kaydetmesi, bankacılık sektörünü orta vadede desteklemeye devam edebilir" dedi.

Bankacılık endeksi şu sıralarda, yüzde 3,92 kazançla 5850 puanda bulunuyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran ise, yüzde 6,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye'nin CDS'i 33 ayın en düşüğünde

Seçim döneminde 700 baz puanın üzerine çıkan Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), olumlu haber akışları ve ekonomi politikalarındaki normalleşme adımlarıyla düşüşünü sürdürüyor. Türkiye'nin CDS'i, saat 16.44 itibarıyla dünkü son işlemlere göre yüzde 2,6 düşüşle 446 puanda bulunuyor. Böylelikle Türkiye'nin kredi risk primi 33 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Hangi gelişmeler bankalardaki alımları destekliyor?

Onurcan Bal - Phillip Capital Araştırma Müdürü

TCMB’nin 22 Haziran’da gerçekleşen toplantısı sonrasında yurt içinde pozitif bir hava etkili olurken, güç kazanan alımlarla Borsa İstanbul’da tarihi zirvelerin yenilendiği bir fiyatlama öne çıktı. Borsa İstanbul’da yaşanan güçlü yükselişlere karşın bankacılık sektörünün geçtiğimiz günlerde yükselişlere katılmakta zorlandığı ve endeksin gerisinde kaldığı takip edildi. Ancak dün itibariyle bankacılık sektöründe alımların güç kazandığı görüldü. Dün bankacılık endeksi yüzde 5’leri bulan değer kazanımıyla günü tamamlarken, bugün de sektör genelinde pozitif hava etkisini sürdürüyor.

Sektörün genel olarak endeksin geride kalmasına bağlı olarak gelen teknik alımlar ile birlikte son günlerdeki haber akışları da bankacılık sektöründe alımları destekledi. Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi artabilir

Aynı zamanda ABD cephesinden Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu açıklamalar da öne çıktı. ABD ve Avrupa Birliği ile yakınlaşma ve bu konudaki haber akışları Türkiye’nin CDS primlerinde düşüşlerin yaşanmasına katkı sağladı. CDS primlerindeki düşüş bankacılık sektöründe yukarı yönlü seyri beraberinde getirdi. Önümüzdeki süreçte TCMB’nin kademeli sadeleşme adımları ve ekonomi politikalarındaki normalleşme süreci ile Borsa İstanbul’da yabancı ilgisinin artış kaydetmesi, bankacılık sektörünü orta vadede desteklemeye devam edebilir. Orta vadeli taşınan portföylerde özel bankalara yer verilebileceği görüşümüzü sürdürüyoruz.

Bankacılık sektörü, CDS'e daha duyarlı

Vahap Taştan - Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni

Bankacılık endeksi, BIST 100’le birlikte değerlendirildiğinde haziran ayından günümüze nispi olarak yaklaşık yüzde 3 daha primli hareket ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Bankacılık sektörü, CDS gibi ülke risk göstergesine daha duyarlı diyebiliriz. Bu da gerileyen CDS’de bankaların öne çıkmasını sağlıyor.

Şu aşamada bankaların yabancı takasında kuvvetli bir hareketlenme göze çarpmıyor. Buna karşın CDS’de gerileme devam edecek olursa, BIST tarafında son bir ayda kaydedilen yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yabancı girişinde artış ve bankacılık sektörünün bu artıştan destek almasını bekleyebiliriz.