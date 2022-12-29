Bankaların net kârı 53,1 milyar TL

Bankacılık sektörünün kasım ayında net kârı 53 milyar 123 milyon TL oldu.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, kasım döneminde sektörün aktif büyüklüğü 13 trilyon 806 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 4.591.103 milyon TL artmıştır.

Kasım 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 7.274.741 milyon TL, menkul değerler 2.305.089 milyon TL’dir. 2021 yılsonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı yüzde 49,8,

- Krediler toplamı yüzde 48,4,

- Menkul değerler toplamı yüzde 56,1 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,16 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 60,4 artışla 8.506.786 milyon TL olmuştur.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 86,2 artışla 1.329.656 milyon TL olurken, Kasım 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 389.041 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,35 seviyesinde bulunmaktadır."