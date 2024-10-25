Bankaların şube ve çalışan sayısı azaldı

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı, Eylül 2024 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 188.564 kişi oldu. Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 1.028 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 688 kişi azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) raporuna göre, çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarında 1.043 kişi azalırken; kalkınma ve yatırım bankalarında ise 355 kişi arttı.

Kadınların üstünlüğü sürüyor

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51,1, erkek çalışan oranı ise yüzde 48,9 oldu.

Eylül 2024 itibariyle çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 9’u ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Bu oran orta öğretim için yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 44’ü 36-45 yaş aralığında, yüzde 38’i 26-35 yaş aralığındadır.

Şube sayısı

Eylül 2024 yılında mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 9.459 oldu.

Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 157 adet azaldı.

Raporda, "Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi, şube ve çalışan sayısını etkilemektedir." denildi.

Eylül 2024 ayı itibarıyla, 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 22, şube sayısında da 11 olarak belirlendi.