Banzai sermaye güçlendiriyor: 1 milyon dolarlık yeni hisse arzı başlattı

Finansal esnekliğini artırmak ve operasyonel büyümesini desteklemek amacıyla yeni bir sermaye hamlesi başlatan Banzai International, Class A adi hisse senetleri veya buna eşdeğer ön fonlamalı varantları kapsayan bu ihraçta yaklaşık 1 milyon dolarlık bir fon sağlamayı hedefliyor. Söz konusu halka arz büyüklüğü, şirketin mevcut piyasa değerine bağlı olarak yasal mevzuatlar kapsamında satabileceği maksimum sınırı temsil ediyor.

Sürecin tamamlanmasıyla elde edilecek tüm nakit girdisinin, doğrudan işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve şirketin genel kurumsal amaçları doğrultusunda harcanması planlanıyor. Bu adım, şirketin büyüme evresinde likidite dengesini koruma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Büyüme ve maliyet azaltma süreci eş zamanlı yürüyor

Finansal piyasalarda dikkat çeken bu sermaye hamlesi, şirketin operasyonel alanda attığı stratejik adımların hemen ardından geldi. Banzai, yakın dönemde ConnectAndSell şirketini bünyesine katarak yıllık gelir potansiyelini ikiye katlama ve yapay zeka destekli satış verimliliği çözümlerini genişletme yoluna gitmişti.

Eş zamanlı olarak yürütülen maliyet azaltma programları ve borç optimizasyonu operasyonları sayesinde şirket, halka arz edildiğinden bu yana en düşük borç seviyesine ulaştığını paylaşmıştı. Piyasa koşullarına ve gelebilecek talebe bağlı olarak şekillenecek olan bu 1 milyon dolarlık yeni kaynak arayışı, şirketin operasyonlarını daha agresif ölçeklendirme niyetini ortaya koyuyor.