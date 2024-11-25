Barclays, ABD endeksi için tahminini yükseltti

Barclays, dirençli ABD ekonomisi, enflasyondaki kademeli düşüş ve mega-cap teknoloji hisselerinin güçlü potansiyel kazanç artışı nedeniyle, S&P 500 endeksi için 2025 tahminini 6.500'den 6.600'e yükseltti.

Revize edilen tahmin, endeksin Cuma günkü 5.969,34 kapanışına göre %10,56 ve Barclays'in 2024 için 6.000 tahminine göre %10'luk bir artışı temsil ediyor.

Barclays analistleri, "ABD hisse senetleri için, makro pozitiflerin gelecek yıla doğru negatiflerden daha ağır bastığını düşünüyoruz" dedi.

Barclays, ABD Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetme döngüsünü sürdürmesi beklenirken, ABD seçimleri sonrası belirsizliğin çözüldüğünü ve işsizlik oranının düşük kaldığını ve bunların birlikte gösterge endeksi artırabileceğini söyledi.

Geçen hafta hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley, ABD'de devam eden büyümeye güvenerek endeksin 6.500'e ulaşabileceğini tahmin etti.