Barclays: Euro Bölgesi’nde tahvil arzı yavaşlayacak

Barclays, bu ay yaklaşık 147 milyar euro tutarında brüt ihraç bekliyor. Bu rakam, ocak ayındaki 195 milyar euroya göre 48 milyar euro daha düşük.

Ocak ayındaki ihraç miktarı, Barclays’in 2026 yılı için öngördüğü toplam arzın yaklaşık yüzde 13’üne denk geliyor. Stratejistler, şubat ayında arzın azalmasına rağmen piyasaların hâlâ yoğun bir takvimle karşı karşıya olduğunu vurguladı.