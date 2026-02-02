Barclays: Euro Bölgesi’nde tahvil arzı yavaşlayacak
Barclays’in faiz stratejistlerine göre, Euro Bölgesi’nde brüt devlet tahvili arzı ocak ayına kıyasla şubat ayında yavaşlayacak ancak yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Barclays, bu ay yaklaşık 147 milyar euro tutarında brüt ihraç bekliyor. Bu rakam, ocak ayındaki 195 milyar euroya göre 48 milyar euro daha düşük.
Ocak ayındaki ihraç miktarı, Barclays’in 2026 yılı için öngördüğü toplam arzın yaklaşık yüzde 13’üne denk geliyor. Stratejistler, şubat ayında arzın azalmasına rağmen piyasaların hâlâ yoğun bir takvimle karşı karşıya olduğunu vurguladı.