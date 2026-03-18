Barclays, güçlü “al” sinyali veren Wall Street devlerine katıldı

Barclays küresel hisse senedi taktiksel stratejiler başkanı Alex Altmann, ABD hisse senetlerinin son bir yılın en güçlü "alım" sinyalini verdiğini belirterek, piyasadaki son satış dalgasının en kötü kısmının geride kalmış olabileceğini ifade ederek Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi kurumlara katıldı.

Barclays’in 19 farklı veriyi analiz ederek oluşturduğu Hisse Senedi Zamanlama Göstergesi (BETI), salı günü yayımlanan yatırımcı notuna göre eksi 8,3 seviyesine geriledi. Bu seviye, Başkan Donald Trump dönemindeki gümrük tarifesi gerginliğinin yaşandığı geçen Nisan ayından bu yana görülen en düşük nokta oldu. Tarihsel olarak bu seviyeler, hisse senetleri için "oldukça cazip" giriş noktalarını temsil ediyor.

Piyasa iç dinamikleri, pozisyonlanma, duyarlılık ve makroekonomik verileri bir araya getiren BETI göstergesinin eksi 7 ile eksi 8 arasına gerilediği dönemlerde, S&P 500 endeksinin 42 günlük ileriye dönük getirisi ortalama %6,6 olarak gerçekleşti. Bankanın verilerine göre, 2015 yılından bu yana yapılan 38 gözlemde bu sinyalin pozitif sonuçlanma oranı %92 oldu.