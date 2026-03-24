  3. Barclays, S&P 500 için hedefi yükseltti
Barclays, S&P 500 için hedefi yükseltti

Barclays, güçlü teknoloji odaklı kâr büyümesi ve dayanıklı ekonomik aktivitenin artan makro riskleri dengeleyeceği beklentisiyle S&P 500 için 2026 yıl sonu hedefini 7.400’den 7.650 puana yükseltti.

Yeni hedef, endeksin 6.581 seviyesindeki son kapanışına göre yaklaşık %16,2 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. İran savaşının başlamasından bu yana S&P 500 yaklaşık %4,3 gerilemişti.

Kurum, 2026 yılı için hisse başına kâr tahminini 305 dolardan 321 dolara yükseltti. Revizyonun değerleme genişlemesinden ziyade güçlü kârlılık temeline dayandığı ifade edildi.

