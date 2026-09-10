Barclays: Yen'de sert yükselişin tersine dönmesi riski var
Barclays, BOJ’un faiz artırım beklentilerini karşılamaması halinde yendeki değer kazancının kalıcı olmayabileceğini belirterek, dolar/yen paritesinin yeniden 150 seviyesinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.
Barclays Plc, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırım sürecine ilişkin beklentilerin karşılanmaması durumunda yen tarafındaki değer kazancının kalıcı olmayabileceği uyarısında bulundu. Kurum, dolar/yen paritesinin yeniden 150 seviyesinin üst bandına çıkabileceğini öngörüyor.
Barclays stratejistleri, yendeki son rallinin temelinde BOJ'un sıkılaşma adımları ve emeklilik fonlarının portföy rotasyonuna dair spekülasyonların yattığını belirtti. Ancak yayımlanan raporda, yen üzerinde baskı oluşturan yapısal faktörlerin büyük ölçüde değişmediği vurgulandı.
Dolar/yen paritesinde 155 seviyesindeki kritik desteğin aşağı yönlü kırılmasının kısa vadeli riskleri artırdığını ifade eden analistler, BOJ'un gelecek haftaki faiz kararı ve Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu'nun varlık dağılımına ilişkin beklentilerin piyasa dinamikleri üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.