Barclays'den Fed için faiz tahmini

Barclays, son istihdam raporu da dahil olmak üzere gelen verilerin Powell'ın şahin tonunda bir değişikliği haklı çıkarmadığını ve şahin FOMC üyelerinin yumuşadığına dair bir işaret görmediğini söyledi. Barclays Aralık ayında yalnızca 25 baz puanlık tek bir indirim bekliyor.

Piyasa fiyatlaması eylül ayında en az bir kesinti ve 2025 sonuna kadar daha fazla kesinti olacağını yansıtıyor, ancak Barclays katılımcıların Fed'in işgücü piyasasının gücüne ilişkin görüşünü yanlış okuyarak Eylül hamlesine "aşırı güven" duydukları konusunda uyarıyor.

Barclays, Eylül kararını "yakın bir görüşme" olarak nitelendiriyor ve yeniden değerlendirmeden önce yaklaşan Jackson Hole toplantısında FOMC konuşmacılarının daha fazla rehberlik etmesini bekliyor.