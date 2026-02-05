BayernLB: Enflasyon 2026’da ABD tahvil getirilerini yüksek tutabilir

2025’te gümrük vergilerinin enflasyonist etkilerinin beklenenden daha sınırlı kalmasıyla olumlu sürprizlerin olumsuzları geride bıraktığını ifade eden analistler, 2026’da ise gecikmeli de olsa bazı olumsuz etkilerin ortaya çıkabileceğini ve enflasyon verilerindeki sürprizlerin daha az olumlu olacağını vurguladı.

ABD’de enflasyonun hala hedefin üzerinde seyrettiğini kaydeden BayernLB, buna rağmen Fed’in yeni yönetimi altında faiz indirimlerine devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.