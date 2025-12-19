BBVA, 3,96 milyar Euro'luk hisse geri alımı için ECB onayı aldı

BBVA tarafından yapılan açıklamada, programın temel amacının geri alınan hisselerin iptal edilmesi yoluyla bankanın sermayesinin azaltılması olduğu ifade edildi. Geri alım kapsamında azami 557.316.433 adet BBVA hissesi satın alınabilecek.

Programın ilk dilimi için ayrılan azami nakit tutarının 1,50 milyar euro olacağı bildirildi. Geri alımlar, piyasa koşulları ve yasal sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

ECB onayının alınmasıyla birlikte BBVA, daha önce duyurduğu sermaye yönetimi planı doğrultusunda hissedar getirilerini artırmayı hedefliyor. Banka, geri alım programının finansal yapısını güçlendirmeye ve hisse başına kârlılığı desteklemeye yönelik olduğunu vurguladı.