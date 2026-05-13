BBVA Research: Türkiye'de kredi büyümesi nisanda güçlü kaldı

BBVA Research, yüksek faiz oranlarına rağmen Türkiye'de kredi büyümesinin nisanda güçlü kalmaya devam ettiğini ve eğilimin 2026 başı için öngörülen düzenleme öncesi seviyelere yaklaştığını belirtti.

Kurum, yükselen enflasyon beklentileri ile reel değerlenmenin finansal koşulları gevşettiğini ve kredi büyümesini desteklediğini ifade etti.

Kamu ve özel banka ayrışması

Rapora göre, kamu ve özel bankalar arasındaki kredi büyümesi ayrışması nisanda daha da belirginleşti. Ayrışmanın temel olarak TL kredi dinamiklerinden kaynaklandığı belirtilirken, kamu bankalarının tüketici kredilerinde, özel bankaların ise ticari kredilerde daha güçlü büyüme kaydettiği aktarıldı.

Dolarizasyonun sınırlı kaldığına işaret eden BBVA Research, yerleşiklerin tasarruflarının büyük bölümünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 40 fonlama faizi ve TL mevduat düzenlemelerinin desteğiyle Türk lirasında tutulduğunu belirtti. Kuruma göre döviz kuru dezenflasyonun temel çıpası olmayı sürdürdüğü için TL mevduata yönelik düzenlemeler önemini koruyacak.

Yeniden yapılandırılan kredilerdeki artış daha görünür hale geldi

Finansal stres göstergelerinin hem ticari hem bireysel segmentte nisanda sınırlı bozulmaya işaret ettiği belirtilirken, son dönemde şirketlerin yaşadığı zorlukların iflas süreçleri ve yeniden yapılandırılan kredilerdeki artışla daha görünür hale geldiği kaydedildi. Ancak mevcut seviyelerin 2025'in ikinci yarısında görülen stres seviyelerinin belirgin şekilde altında olduğu ifade edildi.

BBVA Research, farklı senaryolara göre mevduat bankalarının özkaynak kârlılığının 2026 yılında büyük ölçüde yatay kalabileceğini veya kamu bankalarında beklenen daha sınırlı iyileşme nedeniyle hafif gerileyebileceğini öngördü. Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı 2025 sonunda yüzde 25,6 seviyesinde bulunuyordu.

2026 yılı ilk çeyrek verilerinin, bankalar arasındaki farklılaşmanın kredi fiyatlama dinamikleri ve kredi büyümesine bağlı olacağını gösterdiği belirtildi.

Raporda ayrıca sermaye yeterlilik oranlarının 2026 mart ayında düşüşünü sürdürdüğü, bunun temel nedeninin sektör genelindeki temettü ödemeleri sonrası özel bankalarda çekirdek sermaye oranlarının gerilemesi olduğu ifade edildi. Buna karşın sermaye seviyelerinin halen düzenleyici asgari gerekliliklerin rahat şekilde üzerinde bulunduğu kaydedildi.