BBVA Stratejisti Cömert: Yüzde 20’nin altı enflasyon çok zor!

BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert, CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtladı.

Cömert, paritede yıl sonu 1,1650-1,17 seviyelerinin görülmesini beklediklerini iletirken, “Gelişen ülkeler açısından doların değer yitirdiği para birimlerinin bir miktar nefes aldığı bir dönem olacak. Bizde kur tarafında dikkatli şekilde yönetilen bir kur söz konusu. Enflasyonla mücadele programını üç tane ayağı vardı. Biri faiz politikası, ikincisi maliye politikasıydı. Dezenflasyonu destekleyecek o kadar sıkı bir politikadan bahsetmiyoruz” dedi.

BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Cömert, para politikası için “genişleyici değil ama o kadar sıkı değil” derken, “Elimizde tek kalan çıpa TL'nin değeri. Eylül enflasyonunun yükseldiğini gördük. Ekimdeki düşüşle ağustos seviyesine geldik. 3 aydır aslında enflasyonda aynı yerdeyiz. Faiz de indiriyoruz” dedi.

“Türk şirketlerinde ciddi bir risk birikmiş durumda”

Cömert, yaz aylarından bu yana TL'nin reel değer kazancının tekrar hızlanmaya başladığını belirtirken, rezervlerin çok iyi yerde olmadığını söyledi. Yabancı yatırımcının 19 Mart sonrasında daha çok swap piyasasına girdiğine işaret eden Cömert, yabancı yatırımcının seyri için şunları söyledi.

“Hisse piyasasında minik bir artış var. Burada yabancının panik olup da Türkiye'den çıkacak senaryosu çizmek zor. Yerli yatırımcıda en büyük risk kurumsal tarafta. Türk bankalarında, Türk şirketlerinde ciddi bir risk birikmiş durumda. Kurda ciddi yukarı sıçrama olursa ciddi sıkıntıdan bahsediyoruz. Otoritelerin buna izin verme şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Son dönemde olan bitene bakınca çok ciddi bir dövizde yükselişten bahsetmiyoruz. Şu anda durum kontrol altında. TL'de reel değerlenmenin sürmesini bekliyorum.”

“Yüzde 20’nin altı enflasyon çok zor”

Tufan Cömert, enflasyonda görünümün tatsız olduğunu belirtirken, aylık trendin yüzde 2'lerde oluştuğunu, bu katılığın nasıl kırılacağı konusunda ise bir fikri olamadığını belirtti. 2026’da yüzde 20'lerin altı enflasyonun çok zor olduğunu söyleyen Cömert, “Enflasyon gelecek yıl için Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda sunduğu tahminlerin üzerinde olacak gibi görünüyor” dedi.

TCMB’nin aralık toplantısında 100 baz puan indirim beklentisinin makul göründüğünü söyleyen Cömert, “Hala 7 puan civarı reel faiz var. Gelecek yıl için de 300-400 baz puanlık indirimden bahsediyoruz. Enflasyonun yüzde 30'ları ne zaman kıracağını görmemiz lazım” dedi.

“Türkiye yeni bir hikâye sunamıyor”

Tufan Cömert, “Yabancıların Eurobond'larda çok talebi olmadığını görüyoruz. Türkiye yeni bir hikâye sunamıyor” derken, şu seviyelere dikkat çekti:

“Kötümser bir şey yok ama yeni bir şey de söz konusu değil. Bu yüzden yatırım çekmekte zorlandık. Hisse senedinde belki başka bir hikâye yazabiliriz. Borsa tarafında yabancı çok fazla yok. İlk 2 çeyrekte bilançolar çok kötüydü. 3. çeyrek bilançoları fena gelmiyor, 4. çeyrek bilançoları çok daha iyi gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla piyasa da yavaş yavaş bunu satın alıyor. Faiz yavaş da olsa düşecek, bankalar açısından güzel bir dönem geliyor. Borsanın önümüzdeki dönemde 12 bin 500-13 binlere gitmesi mümkün gibi görünüyor."