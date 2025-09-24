BBVA'dan dolar/TL, enflasyon ve faiz tahmini

BBVA, Eylül 2025-Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, kısa vadede dezenflasyona öncelik veren sıkı para politikalarının devam edeceğini ve bu duruşun makroekonomik istikrar için kritik rol oynayacağını belirtti. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) güçlü rezerv pozisyonu ve görece yüksek reel faiz oranlarının, yakın vadede piyasalarda oluşabilecek oynaklıklara karşı tampon işlevi görebileceği vurgulandı.

2025 büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi

BBVA, yılın ikinci çeyreğinde açıklanan pozitif sürpriz içeren büyüme verilerinin ardından 2025 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5-4 aralığına yükseltti. Bu güçlü büyümenin 2026 yılına da taşma etkisi yapabileceği değerlendirilirken, kurum 2026 için temkinli duruşunu koruyarak yüzde 4’lük büyüme tahminini değiştirmedi.

Faiz indirimleri devam edecek ama hızı azalacak

TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, BBVA bu sürecin daha yavaş bir tempoda ve makro ihtiyati tedbirlerle desteklenerek sürdürüleceğini öngörüyor. Politika faizinin 2025 sonunda yüzde 36,5'e, 2026 sonunda ise yüzde 30 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Enflasyonda yavaş ama kalıcı düşüş

BBVA, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 30 seviyesinde tutarken, 2026 için yıl sonu tahminini yüzde 21’den yüzde 23’e yükseltti. Bu revizyonun arkasında hizmet kalemlerindeki yapışkanlık ve 2026 başında beklenen idari fiyat artışlarının etkili olduğu belirtildi. Aylık enflasyonun 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2’nin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Döviz kuru tahminlerinde değişiklik yok

Döviz kurlarına ilişkin tahminlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. BBVA, 2025 yıl sonunda dolar/TL kurunun 45, 2026 yıl sonunda ise 52 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. 2026'da sınırlı bir reel değerlenme varsayımı korunuyor.

Riskler aşağı yönlü

BBVA’ya göre ekonomik görünüm üzerindeki riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü. Politika bileşiminin etkinliği büyüme üzerinde belirleyici olacakken, bu durum enflasyon ve kur tarafında da manevra alanı yaratabilir. Küresel finansal oynaklık, gelişen piyasalara olan ilginin zayıflaması, ABD’de Trump yönetiminin Avrupa’ya yönelik olası politikaları ve Türkiye’deki iç siyasi belirsizlikler, önümüzdeki dönemde ekonomi üzerinde baskı unsuru olabilir.