BCB Bancorp 85,3 milyon dolarlık hisse arzını fiyatladı

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BCB Bancorp, 11 milyon adet adi hisse senedini halka arz kapsamında satışa çıkardı. Pay başına fiyat 7,75 dolar olarak belirlendi. Toplam brüt gelir 85,25 milyon dolar olacak.

Bayonne, New Jersey merkezli BCB Bancorp, BCB Community Bank'in çatı şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

11 milyon hisse 7,75 dolardan satılacak

Halka arza Piper Sandler aracılık edecek. Sürecin tamamı Piper Sandler tarafından yönetilecek. Kurum, yatırımcılardan talep toplayacak ve hisselerin dağıtımını üstlenecek.

Piper Sandler'a ek olarak 30 gün süreyle 1,65 milyon adet ek hisse alma opsiyonu tanındı. Bu opsiyon, talebin yüksek gelmesi durumunda arz büyüklüğünün artırılmasına imkan sağlıyor.

Kapanışın 18 Eylül'de yapılması bekleniyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri genel kurumsal amaçlar için kullanacak.

210 milyon dolarlık sorunlu kredi satışı gündemde

BCB Bancorp, yaklaşık 210 milyon dolar tutarındaki sorunlu kredi portföyünü satışa çıkarmayı planlıyor. Portföy ticari gayrimenkul, çok aileli konut ve inşaat kredilerinden oluşuyor.

Gelirin bir kısmı sorunlu kredilerin elden çıkarılması ve borç azaltımında değerlendirilecek.

126 milyon doların üzerinde zarar bekleniyor

Banka 2026 yılı üçüncü çeyreği için 126,2 milyon dolar ile 136,1 milyon dolar arasında net zarar öngörüyor. Zararın sorunlu krediler için ayrılacak karşılıklar nedeniyle artması bekleniyor.

Şirket Haziran ayında nakit temettü ödemelerini askıya almıştı.