BDDK açıkladı: Krediler arttı, mevduat geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık verilerini açıkladı.

31 Ekim haftasında toplam krediler 21,58 trilyon TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri 2,69 trilyon TL’ye, bireysel kredi kartı bakiyesi ise 2,59 trilyon TL’ye çıktı.

Ticari ve diğer krediler 16,30 trilyon TL’ye, taksitli ticari krediler 3,20 trilyon TL’ye yükseldi. Kurumsal kredi kartı bakiyesi 778,57 milyar TL olurken, takipteki alacaklar 533,52 milyar TL’ye çıktı.

Toplam menkul değerler 6,82 trilyon TL’ye gerilerken, toplam mevduatlar 25,37 trilyon TL’ye indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 8,39 trilyon TL, bankalarda saklanan menkul değerler 3,36 trilyon TL oldu. Yurtiçi yerleşiklere ait menkul değerler 2,83 trilyon TL’ye, yurtdışı yerleşiklere ait menkul değerler 526,15 milyar TL’ye indi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -1,65 trilyon TL, bilanço dışı pozisyon 1,73 trilyon TL olurken, yabancı para net genel pozisyonu 75,06 milyar TL olarak kaydedildi. Yasal özkaynak 4,65 trilyon TL seviyesinde sabit kaldı.