BDDK onayladı: BİM ortaklığıyla yeni banka kuruldu

Resmî Gazete'de yayımlanan 11 Haziran 2026 tarih ve 11470 sayılı Kurul kararına göre; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde , "Dost Katılım Bankası A.Ş." unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu bankanın kurucu ortakları BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. firmalarından oluştu.