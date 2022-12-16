BDDK’dan Inveo Yatırım Bankası’na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayısı Bankacılık Kanununun 10’uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23.09.2021 tarih ve 9814 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.