BDDK'dan Siemens Finansman'a faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Siemens Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.

Siemens Finansman A.Ş.'ye ilişkin yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurul Başkanlığının 11.03.2026 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.03.2026 tarih ve E-12509071-104.01.01-183880 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 08.05.2025 tarihli ve 11212 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Siemens Finansman A.Ş.'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."