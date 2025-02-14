BDDK'dan Ziraat Finansal Kiralama'ya faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 4 Temmuz 2024 tarihli ve 10929 sayılı kararıyla kuruluşuna onay verdiği Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izni başvurusunu değerlendirdi.

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun 7. maddesi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesi çerçevesinde şirketin faaliyet göstermesine onay verdi.

Bu karar ile birlikte, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., finansal kiralama alanında resmen faaliyetlerine başlayabilecek.