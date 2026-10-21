Beklenti üstü kar sonrası Riyad Bank hisseleri yükseldi

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Riyad Bank, 3. çeyrek bilançosunda net karını 2.866 milyon SAR olarak duyurdu. Kar, çeyreklik bazda %8, yıllık bazda ise %7 artışa işaret etti.

Açıklanan rakam, konsensüsün %9 üzerinde gelerek beklentileri aştı. Sonuçların ardından Riyad Bank'ın hisseleri %3 yükseldi.

Faiz gelirleri ve marj beklentiyi aştı

Net faiz geliri çeyreklik %3, yıllık %9 büyüyerek konsensüsün %1 üzerinde gerçekleşti. Aktif getirileri 8 baz puan artışla %5,27'ye çıkarken, fonlama maliyetlerindeki artış 2 baz puanla sınırlı kaldı. Böylece net faiz marjı da tahminleri geride bıraktı.

Faiz dışı gelirden destek

Faiz dışı gelirler ise çeyreklik %15 artışla dikkat çekti. Yıllık bazda %4 büyüyen kalem, konsensüsü %20 aştı. Büyümede komisyonlar, alım-satım faaliyetleri ve döviz işlemleri etkili oldu