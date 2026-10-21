Beklenti üstü kar sonrası Riyad Bank hisseleri yükseldi
Riyad Bank, 3. çeyrekte 2 milyar 866 milyon SAR net kar açıkladı. Beklentileri %9 aşan sonuçların ardından hisseler %3 prim yaptı.
Riyad Bank, 3. çeyrek bilançosunda net karını 2.866 milyon SAR olarak duyurdu. Kar, çeyreklik bazda %8, yıllık bazda ise %7 artışa işaret etti.
Açıklanan rakam, konsensüsün %9 üzerinde gelerek beklentileri aştı. Sonuçların ardından Riyad Bank'ın hisseleri %3 yükseldi.
Faiz gelirleri ve marj beklentiyi aştı
Net faiz geliri çeyreklik %3, yıllık %9 büyüyerek konsensüsün %1 üzerinde gerçekleşti. Aktif getirileri 8 baz puan artışla %5,27'ye çıkarken, fonlama maliyetlerindeki artış 2 baz puanla sınırlı kaldı. Böylece net faiz marjı da tahminleri geride bıraktı.
Faiz dışı gelirden destek
Faiz dışı gelirler ise çeyreklik %15 artışla dikkat çekti. Yıllık bazda %4 büyüyen kalem, konsensüsü %20 aştı. Büyümede komisyonlar, alım-satım faaliyetleri ve döviz işlemleri etkili oldu