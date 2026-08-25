Bessent'ten tahvil piyasasına mesaj: Geri alımlar artacak, ihaleler devam edecek

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Bessent, İran yaptırımlarına ilişkin basın toplantısında tahvil geri alımları ve gelecek dönemdeki ihale büyüklükleriyle ilgili soruya, Hazine'nin ağustos başında açıkladığı düzenli ihale programını sürdüreceği yanıtını verdi.

Hazine'nin büyütülen geri alım programı kapsamında henüz tahvil satın almadığını belirten Bessent, 10 ve 20 yıllık tahviller için artırılmış geri alımların 10 Eylül'de başlayacağını söyledi.

Bessent geçen hafta, uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasının ardından Hazine'nin uzun vadeli tahviller için üç aylık geri alım miktarını iki katına çıkaracağını açıklamıştı.

Bu adımın ardından 10 yıllık Hazine tahvilleri ile 20 ve 30 yıllık tahvillerin faizleri kısa süreli geriledi. Ancak uzun vadeli faizler haftanın sonuna doğru düşüşlerinin büyük bölümünü geri aldı. Pazartesi günü ise faizlerde sınırlı gerileme görüldü.

Hazine'nin tahvil geri alımlarını hangi kaynaktan finanse edeceği henüz açıklanmadı. Olası kaynaklardan biri, Fed nezdindeki Hazine Genel Hesabı olarak öne çıkıyor. Bu hesabın kullanılması, geri alımların yeni kısa vadeli tahvil ihracıyla finanse edilmesi ihtiyacını azaltırken federal hükümetin nakit rezervlerini düşürecek.

Hazine, Fed'den farklı olarak para yaratma imkanına sahip olmadığı için tahvil geri alımlarını mevcut nakit kaynaklarından veya yeni borçlanmayla finanse etmek zorunda. Yeni borçlanmaya gidilmesi halinde, uzun vadeli tahvil piyasasındaki likiditeyi artırmayı amaçlayan geri alım programının etkisini bozmamak için finansmanın daha kısa vadelerden sağlanması gerekiyor.

Federal hükümetin günlük ödemelerinde kullanılan Hazine Genel Hesabı geçen çarşamba itibarıyla yaklaşık 940 milyar dolar seviyesindeydi. Hesabın son 1 yıllık ortalaması yaklaşık 840 milyar dolar ile COVID-19 pandemisi dönemindeki hızlı yükseliş hariç şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Hazine bu yıl hesabı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump dönemindeki ithalat tarifelerinin önemli bir bölümünü yasa dışı bulmasının ardından ithalatçılara ödenmesi gereken yaklaşık 166 milyar dolarlık iadeleri karşılamak amacıyla da güçlendirdi.

Bessent ayrıca İran ile ticari bağlarını kesmeyen ülkelerin ikincil yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi ve hafta içinde bir bankaya ilişkin önemli bir yaptırım açıklaması yapılacağını bildirdi.