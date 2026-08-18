BHP'nin kârı, bakır fiyatlarındaki ralliyle beklentileri aştı

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Avustralya merkezli BHP'nin haziran sonunda tamamlanan 12 aylık dönemde net karı 9,02 milyar dolardan 9,83 milyar dolara yükseldi. Kanada'daki Jansen potas projesine ilişkin daha önce açıklanan 2,3 milyar dolarlık değer düşüklüğü net kar üzerinde baskı oluşturdu.

Şirketin temel karı ise yıllık yüzde 30 artışla 13,20 milyar dolara çıktı. Visible Alpha konsensüsüne göre analistlerin beklentisi yaklaşık 12,66 milyar dolar seviyesindeydi.

Bakır FAVÖK'ün yüzde 54'ünü oluşturdu

BHP'nin bakırdan elde ettiği satış fiyatı geçen yıla göre yüzde 35 yükseldi. Demir cevheri ve çelik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarındaki artış da sonuçları destekledi.

Şirket CEO'su Brandon Craig, "Bakır, BHP'nin büyümesini yönlendiren motor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakır, ilk kez BHP'nin yıllık karında en büyük payı aldı ve grubun faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi esas faaliyet karının yüzde 54'ünü oluşturdu.

BHP, veri merkezi yatırımları, elektrik şebekeleri, kablolama ve elektrik ekipmanları kaynaklı talebin bakır piyasasını desteklediğini belirtti. Şirket, küresel bakır talebinin mevcut yaklaşık 34 milyon tondan 2050'de yıllık 50 milyon tonun üzerine çıkmasını bekliyor.

Veri merkezleriyle bağlantılı bakır talebinin ise 2024-2050 döneminde yaklaşık altı kat artarak yıllık 3 milyon tona ulaşabileceği öngörülüyor.

Bakır üretiminde yüzde 40 büyüme potansiyeli

BHP'nin Şili, Avustralya ve Arjantin'deki proje portföyünün, şirketin bakır üretimini 2035 mali yılına kadar yaklaşık yüzde 40 artırabilecek potansiyele sahip olduğu belirtildi.

1 Temmuz'da CEO görevini Mike Henry'den devralan Craig, şirketin önceliğinin satın alma ve birleşmelerden çok organik büyüme olacağını vurguladı. Craig, bakır alanında "görünür ve uygulanabilir" büyümeye odaklanacaklarını belirterek, aşırı ölçüde M&A görüşmelerine yönelmeyeceklerini söyledi.

BHP, önceki CEO döneminde Anglo American'ı satın alma girişiminde bulunmuş ancak teklif sonuçsuz kalmıştı.

Temettü beklentiyi aştı

BHP yönetim kurulu hisse başına 99 sent nihai temettü açıkladı. Böylece yıllık toplam temettü hisse başına 1,72 dolara ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Visible Alpha verilerine göre piyasa beklentisi yıllık yaklaşık 1,54 dolar temettü yönündeydi. Güçlü sonuçların ardından BHP hisseleri Sydney işlemlerinde yüzde 3,3 yükseldi.

Jansen projesinde maliyet 6,9 milyar dolara çıktı

BHP'nin büyüme planlarının diğer önemli ayağını potas oluşturuyor. Şirket, Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Jansen projesine haziranda 2,3 milyar dolarlık değer düşüklüğü ayırmıştı.

Projenin genişleme maliyetinin önceki 4,9 milyar dolarlık tahminden 6,9 milyar dolara yükselmesi değer düşüklüğünde etkili oldu.

Jansen'ın ilk potas üretimine 2027 ortasında başlaması planlanıyor. İlk iki aşama tam kapasiteye ulaştığında projenin küresel potas üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor.