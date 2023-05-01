BigChefs, 3 Mayıs'ta talep toplamaya başlıyor

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ (BigChefs) halka arzında 3-4-5 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

Şirket sermayesinin 100 milyon TL'den 107 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 7 milyon TL pay ile LuxChefs S.a.r.l.’nin sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli, Gamze Hatice Cizreli'nin sahip olduğu 3,5 milyon TL ve Fethi Saruhan Tan'ın sahip olduğu 3,5 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 34 milyon TL pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde LuxChefs S.a.r.l.’nin 3 milyon TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Ek satışın yapılması durumunda toplam satış tutarı 37 milyon TL'ye ulaşacak.

Ek satış dahil halka arz büyüklüğü 832,5 milyon TL olarak belirlenirken, halka arz sonrası piyasa değeri 2,4 milyar TL olacak.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Kalkınma Yatırım Bankası AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

BigChefs, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Marmaris, Bursa, Denizli, İskenderun, Eskişehir, Kayseri, Mersin, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere 60'ı aşkın şubede hizmet veriyor.

BigChefs kurucu ortağı Gamze Hatice Cizreli, en son katıldığı bir televizyon programında, 2023 yılına iyi başladıklarını, Almanya, Belçika'da şube açtıklarını ve en son da Libya ile Afrika pazarına da girdiklerini söyledi. Cizreli, yurt içinde ise Şanlıurfa'da bir şube açtıklarını belirtti.