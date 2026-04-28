Bilanço sezonu başladı: Uzmanlardan yatırımcılara yol haritası

Finansal ve finans dışı şirketlere ilişkin bilanço anketi sonuçlandı ve beklentiler netleşti. Banka ve aracı kurumlar bankalarda dayanıklılık, finans dışı tarafta seçici toparlanma bekliyor.

Bankacılık sektöründe dayanıklılık ile birlikte yıllık bazda artış beklenirken, çeyreksel bazda ise sınırlı bir düşüş tahmin ediliyor.

Matriks Haber tarafından 25 banka ve aracı kurumun katılımyla düzenlenen ankette; bankacılık sektörünün net kârı için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artış, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 5,3’lük sınırlı bir gerileme öngörülüyor.

Finans dışı tarafta seçici toparlanma beklentilerine karşın sektörün kârında yıllık bazda %32,1 oranında düşüş, bir önceki çeyreğe göre ise %43,4 oranında gerileme bekleniyor.

Ankette, sigortacılık sektörü şirketlerinin kârlarında geçen yılın aynı dönemine göre %46,9 yükseliş beklenirken, sektörün çeyreklik bazda ise %6,2 kâr artışı beklentisi bulunuyor.

'Seçici ve şirket bazlı performans' vurgusu öne çıkıyor

Analistler “genel toparlanma” yerine “seçici ve şirket bazlı performans” vurgusunu öne çıkarıyor.

Kimya sektöründe geçen yılki zarardan kara geçiş tahmin edilirken, çeyreklik bazda ise %12,1’lik net kar artışı bekleniyor. Sınai şirketleri cephesinde geçen yılın aynı dönemine göre %95,4’lük kar düşüşü, gayrimenkul tarafında yıllık bazda %6,4 civarında sınırlı bir net kar artışı tahmin ediliyor.

İletişim sektörünün net kar kaleminde yıllık bazda sınırlı düşüş kaydedeceği öngörülürken, çeyreklik bazda ise önemli oranda artış yaşanması bekleniyor. Ankette, yıllık bazda %11,8 artması beklenen gıda sektörünün yanı sıra ulaştırma sektöründe ve havacılık sektöründe ise zararların azalması tahmini ortaya kondu.

Banka ve aracı kurumların 1Ç26 bilanço beklentileri, Borsa İstanbul’da kârlılık görünümünün sektör geneline yayılmadığını, hisse ve sektör bazlı ayrışmanın belirginleştiğini gösterdi. Bankacılıkta marj toparlanması kârlılığı desteklerken, fonlama maliyetleri ve karşılık giderleri görünümü sınırlıyor. Finans dışı tarafta ise savunma, rafineri, sağlık, telekom ve seçili perakende şirketleri olumlu ayrışması beklenirken; Pegasus ve TAV, Ford Otosan ve Türk Traktör, Ülker ve bazı sanayi şirketlerinde zayıf beklentiler öne çıktı.

Kurumların ortak mesajı, 1Ç26’nın geniş tabanlı güçlü bir bilanço dönemi olmaktan çok, şirket bazlı seçiciliğin ve kârlılık kalitesinin öne çıktığı bir dönem olacağı yönünde.