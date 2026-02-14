Bilanço sezonunda bankalar ve sigortalar beklentiyi aştı

Borsa İstanbul’da banka ve şirketler 2025 yılı 4.çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Bilanço sezonunda şu ana kadar açıklanan sonuçların Matriks Haber Bilanço Anketi medyan beklentilerine göre performansı netleşti.

Matriks Haber’in 2025 yılı dördüncü çeyrek Bilanço Beklenti Anketinde tahmin verilen hisse senetlerinden şu ana kadar finansal sonuçlarını açıklayan 21 banka ve şirket oldu. Bilançoları açıklanan hisse senetlerinden 5’i banka, 3’ü sigorta, 13’ü ise finans dışı sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Bankacılık sektöründe yer alan 5 bankanın tamamı net kâr beklentisinin üzerinde sonuç açıkladı. Bankalarda beklenti üzeri açıklama oranı yüzde 100 olurken, beklenti altında kalan banka bulunmadı.

Ankette sigortacılık sektöründe yer alan 3 şirketin tamamı beklentinin üzerinde net kâr açıkladı. Böylece sigorta sektöründe de beklenti üzeri gerçekleşme oranı yüzde 100 olarak hesaplandı.

Bilanço sonuçlarına bakıldığında, anket kapsamında yer alan finans dışı sektörlerden 13 şirketin 6’sının beklentinin üzerinde, 4’ünün beklentinin altında net kâr açıkladığı görüldü. Finans dışı şirketlerde beklenti üzeri açıklama oranı yüzde 46,2, beklenti altı açıklama oranı yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Genel toplama bakıldığında, 21 bilançodan 14’ü beklentinin üzerinde, 4’ü beklentinin altında sonuç açıkladı. 2 şirkette ise tahmin ile gerçekleşme arasında yön değişimi görüldü. Buna göre ankette yer alan şirketlerin yüzde 66,7’si beklenti üzeri, yüzde 19,0’u beklenti altı sonuç açıklarken, yüzde 14,3’ünde oran hesaplanamadı.

Ankette yer alan beklentilerin üzerinde kâr açıklayan şirketlerden en yüksek sapma oranı yüzde 83,5 ile Tofaş’ta (TOASO) gerçekleşti. Tofaş’ı yüzde 57,6 ile Koç Holding (KCHOL) ve yüzde 45,1 ile İş Bankası (ISCTR) izledi.