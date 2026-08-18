BİM hisselerinde hedef fiyat revizyonu: Aracı kurumlardan güçlü 'al' dalgası

Açıklanan finansal rasyoların ardından portföy stratejilerini güncelleyen kurumlar, değerleme baremlerini radikal adımlarla büyütmeye başladı. Bu dalgada en yüksek projeksiyon, beklentisini 522,50 TL’den 565,90 TL’ye kadar yükselterek yatırımcılara 'al' önerisini yineleyen Halk Yatırım kanadından geldi. Benzer şekilde, iyimser duruşunu vites artırarak sürdüren Kuveyt Türk Yatırım da eski hedefini geride bırakıp 558 TL seviyesine odaklandı. Hisseyi model portföylerinin güçlü köşesinde tutmaya devam eden Yapı Kredi Yatırım 540 TL baremiyle pozisyonunu korurken, İnfo Yatırım ise 533,50 TL seviyesiyle şirketin nakit yaratma kabiliyetine olan inancını tazeledi. Eski tahmini 494 TL olan Ak Yatırım ise yeni projeksiyonunda çıtayı 524 TL eşiğine koyarak 'endeks üstü getiri' beklentisini sürdürdü.

Pozitif tavsiyelerle güçlenen getiri potansiyeli

Finansal analizlerin ortak paydasına bakıldığında, piyasa aktörlerinin markanın defansif yapısına ve pazar hakimiyetine yüksek puan verdiği görülüyor. Güncel değerlendirmesinde 523 TL seviyesini işaret eden GCM Yatırım'ın yanı sıra, uzun süredir hisseyi yakından izleyen Deniz Yatırım da 497,95 TL baremiyle 'al' yönlü stratejisini bozmadı. Değerlemelerini daha temkinli adımlarla büyütmeyi seçen Şeker Yatırım eski hedefi olan 482,50 TL'yi geride bırakıp 496 TL sınırına taşırken, Alnus Yatırım da benzer bir hamleyle 484,07 TL olan öngörüsünü 490,31 TL bandına revize etti ve her iki kurum da 'al' önerisini sürdürdü. Hiçbir kurumun geri adım atmadığı ve en düşük tahminin dahi 490 TL'nin üzerinde konumlandığı bu yeni konsensüs, perakende sektöründeki karlılık rasyolarının borsa tabanında nasıl güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça ispatlıyor.