Bir halka arz hissesine daha açığa satış yasağı

İSTANBUL/EKONOMİ

Yüksek oynaklığın yaşandığı borsada, fiyatlamalarıyla ön plana çıkan bazı hisselerde tedbir kararları gelmeye devam ediyor. Dün Sasa Polyester, Hektaş, Konfurt Gıda ve Söke Un’un ardından bugün de EYG GYO ve Beşiktaş hisseleri için bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi.

Tedbirlerin alındığı hisselerden ikisi yeni halka arz edilen şirketler. Dün, 12 Ocak tarihinde işlem görmeye başlayan Söke Un’un ardından, bugün de 29 Aralık’ta işlem görmeye başlayan EYG GYO’nun hisselerine yasak geldi.

Borsa İstanbul’dan (BIST) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BJKAS.E ve EYGYO.E payları 24/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

EYG GYO yüzde 40 yükseldi

EYG GYO 29 Aralık 2022 tarihinde Yıldız Pazar'da, 15,65 TL fiyattan işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı günden itibaren, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 40’ın üzerinde değer kazancı sağladı. EYG GYO’nun zirve seviyesi ise, 25,18 TL’de bulunuyor.

EYG GYO, hisselerine bugün devre kesici uygulanırken, şirketin hisseleri saat 12:06 itibarıyla yüzde 6,17 oranında düşüşle 20,74 TL’den işlem gördü.

Söke Un yine tavan

Öte yandan payları 7.5 liradan halka arz olan Söke Un’un işlem görmeye başladığı günden bugüne hisselerindeki yükseliş ise yüzde 100’e ulaştı. Söke Un bugün de 17,62 lira ile tavan fiyattan işlem görüyor. Söke Un’un halka arz büyüklüğü 581 milyon 250 bin lira olarak gerçekleşmişti.

BJK 3 günde yüzde 28 yükseldi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, geçtiğimiz 3 işlem gününde yatırımcısına yüzde 28,62 kazandırdı. Çarşamba gününü 5,73 TL seviyesinden tamamlarken, sonraki işlem günlerinde 7,37 TL seviyesine kadar yükseldi. Beşiktaş hisseleri, saat 12:06 itibarıyla yüzde 5,70 oranında düşüşle 7,74 TL seviyesinden işlem görüyor.