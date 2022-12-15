Birikim Varlık, borsaya ‘tavan’dan başladı

Birikim Varlık Yönetimi, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirket hisseleri ilk işlem gününde 15,62 lira ile tavan fiyattan işlem gördü.

Borsada düzenlenen gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Birikim Varlık Yönetimi'nin, yaklaşık 170 milyon TL halka arz geliri ve 538 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. Birikim Varlık Yönetime Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Varlık Yönetim şirketlerinin, finans sisteminin devamlılığını destekleyen önemli yapıtaşları olduğunu söyleyen Ergun, "Birikim Varlık, bu halka arzda şirketimize yeni ortak olan yatırımcılarımızın kattığı güç ile yönettiği varlık miktarını büyütmeyi planlamaktadır" dedi.

Yatırımcılara uyarıda bulunan Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sermaye piyasamızda gerçekleşen halka arzlarda şirketlerimize ortak olan yeni yatırımcılarımıza ve Borsamızda işlem yapan tüm yatırımcılarımızdan beklentimiz, yatırım kararlarını alırken, doğru bilgiye ve doğru kaynağa dayanarak karar vermeleridir. Sosyal medyaya itibar etmemelerini, değersiz haberlere ve dedikodulara dayanarak hareket etmemelerini, finansal bilgileri, faaliyetleri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenmelerini, şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformundan takip etmelerini, çalıştığınız aracı kurumların, araştırma raporlarını incelemelerini, aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinlemelerini bekliyoruz."